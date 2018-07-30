هل يبدأ البنك المركزي بتشديد سياسته النقدية؟

قال عبد العظيم الأموي ، رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com أن الأسواق تترقب لإشارات "الاحتياطي الفدرالي" في شأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن لا يمس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ الثلاثاء وتستمر ليومين.

ويرى معظم الاقتصاديين أن المركزي الأميركي لديه كل الأسباب للاستمرار بمساره الحالي بالزيادة التدريجية لسعر الفائدة، والذي أدى إلى أن يرتفع معدل احتياطاته سبع مرات منذ عام 2015.

وبينما سادت توقعات بتباطؤ النمو في الفترة المتبقية من العام، إلا أن منوتشين يتوقع نمواً سنويا لا يقل عن 3% في المستقبل.