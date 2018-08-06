كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني؟

قال د. فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية أن العقوبات التي سيتم تطبيقها من اليوم ستشمل العديد من العقوبات في المرحلة الأولى وكانت سابقاً مطبقة وموجودة قبل الإتفاق النووي ومن ثم عادت بعد انسحاب أميركا من الإتفاق

وأكد العلمي أن هذة العقوبات ستشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الايراني، ومن المتوقع أن ترتفع حدة البطالة في إيران إلى حوالي 36% وانخفاض المستوى المالي والاقتصادي والتمويلي والاستثماري في إيران وهروب رؤوس الأموال من إيران".

وأضاف أن أهم فقرات هذة العقوبات هو عدم المتاجرة بالدولار الأميركي والذهب والفضة والمعادن النفيسة والحديد الصلب.