ماهو تأثير الحرب التجارية على العملات؟

قال نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق كافيو للوساطة المالية أن تأثير الحرب التجارية على العملات محدود نسبياً.

وصعد اليورو لأعلى من 1.16 دولار اليوم الأربعاء بعدما فقدت موجة صعود شهدها الدولار في الآونة الأخيرة قوة الدفع فيما قال متعاملون إن بيانات قوية من الصين خففت قلق المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة مما أثر سلبا على الطلب على العملة الأميركية.

وتراجع الدولار منذ بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين عندما زادت توقعات نشوب حرب تجارية شاملة مما زاد الطلب على العملة الأميركية. وقال متعاملون إن الدولار يحتاج لقوة دافعة جديدة أو تصعيد للتوترات التجارية بما يدفعه للتحرك ارتفاعا.



وعوض اليوان الصيني بعض خسائره وجرى تداوله بارتفاع 0.1% عند 6.8201 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية اليوم مبتعداً عن أدنى مستوى سجله في الأسبوع الماضي عند 6.9125 يوان.