الإيرادات ترفع أرباح "أرابتك" الفصلية 24%

قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد و الحسابات الخاصة أن ارتفاع أرباح "أربتيك" مؤشر جيد على تعافي قطاع الإنشاءات في الإمارات.

أظهرت البيانات المالية لشركة أرابتك القابضة ارتفاع الأرباح بنسبة 24.12% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من عام 2017. وارتفعت الإيرادات في تلك الفترة 10.7% إلى 2.39 مليار درهم، مقابل 2.06 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد الإنشاء بلغت 16.1 مليار درهم خلال النصف الأول 2018 مقارنة بــ 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول 2017.