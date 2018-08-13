"العقارية" تطلق مشروع "وديان" السكني شمال الرياض

شهدت أرباح "العقارية السعودية" في الربع الثاني قفزة قوية بـ46% إلى 30.2 مليون ريال، مقارنة بـ20.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال ممدوح الشرهان، الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية "أن العقارية تدخل في منهجية جديدة للاستثمار من خلال بناء مجمعات سكنية وبناء مجتمع سكني، وهذا النمو في الاستثمار حقق للعقارية نمواً في إيراداتها من إنتاج الوحدات الجديدة تأجيرها ورفع مستوى الإشغال للمنشأت القائمة للعقارية، مثل المكاتب والقسم التجاري".

وأضاف "أن من مشاريع "العقارية" قيد التطوير هو مشروع "وديان" من المشاريع الضخمة جداً ومشروع جديد يذمج بين المشاريع السكنية والتجارية ومتعدد الاستخدامات لبناء بيئة متكاملة لجميع الخدمات للساكنين والعاملين".