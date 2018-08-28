ما صعوبات انضمام كندا لـ"نافتا" الجديدة؟

تفقت #الولايات_المتحدة والمكسيك يوم أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما يضغط على #كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي.

وقال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية أن أهم الصعوبات التي قد تعيق دخول كندا هي منتجات الألبان التي ستضطر إلى تخفيض التعرفة الجمركية من 275% إلى 0% إذا أرادت الدخول في الاتفاق المشترك مع المكسيك. وتابع "بالإضافة إلى هيئة حسم المنازعات التجارية بين أميركا والمكسيك من جهه وأميركا وكندا من جهه، فالمكسيك رفعت 17 قضية ضد أميركا في السنتين الأخيرتين وكندا رفعت 3 قضايا ضد أميركا في الشهرين الماضيين بالنسبة للألومنيوم والحديد وتخلي أميركا عن النافتا".