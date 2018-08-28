مستويات قياسية لمؤشري "ستاندر أند بورز" و"ناسداك" بعد نافتا

قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي مركز كوروم للدراسات الاستراتيجي أن مؤشري "ستاندر أند بورز" و"ناسداك" ارتفعا بشكل قياسي بعد اتفاقية "نافتا" الجديدة.

ودفعت موجة صعود واسعة النطاق الأسهم الأميركية للارتفاع ليغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع يوم أمس الإثنين على مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي مع تعزز ثقة المستثمرين بفضل التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 259.29 نقطة بما يعادل 1.01% ليصل إلى 26049.64 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 22.05 نقطة أو 0.77% مسجلا 2896.74 نقطة وصعد ناسداك 71.92 نقطة أو 0.91% إلى 8017.90 نقطة.