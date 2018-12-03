ما السبب في تمديد خصخصة البورصة الكويتية؟

قال علي العلي، مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية أن وجود الهيئة الحالية في #بورصة_الكويت والتي تم تعيينها في شهر سبتمبر الماضي إرتأت أن يكون هناك تأجيل بسيط بهدف التنظيم لمثل هذة العملية.

وأضاف "هناك مشغلين من أثينا ومدريد عالميين بالاضافة لإستشارات لأن مسألة التمديد مرتبطة بإرتياطات فنية فقط وذلك لعمليات تنظيمية وإطلاع على أكثر العروض الموجودة".

وقالت شركة كامكو للاستثمار، مستشار خصخصة شركة #بورصة_الكويت، إن هيئة أسواق المال مددت موعد تقديم طلبات التسجيل للمشاركة في مزايدة البورصة شهراً ليصبح الموعد الجديد في 31 يناير المقبل، بدلاً من نهاية ديسمبر الجاري، على أن تكون الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2019 لتقديم العطاءات المالية، بدلاً من 10 و13 ديسمبر الجاري.