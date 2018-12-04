ما العوامل التي دعمت تداولات السوق السعودي في أسبوع؟

قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات أن السوق السعودي حقق 6 جلسات متتالية من المكاسب والتهدئة جيدة لإلتقاط الأنفاس.

وأضاف العمران "أن السوق حاول اختبار حاجز 8 ألاف نقطة ولم ينجح ودخل بموجة هابطة، الأن يحاول بناء مسارات صاعدة ونجح نجاح كبير في بناء هذا المسار وأصبحنا قريبين من اختراق حاجز الـ8 ألاف نقطة مجدداً".

وتابع "العوامل الفنية تساعد السوق حالياً على احتبار هذا الحاجز . نتائج قمة العشرين والهدنة المؤقتة بين أميركا والصين دعمت معظم الأسواق المالية حول العالم، بالإضافة للتوافق السعودي الروسي حول خفض محتمل لإنتاج النفط".