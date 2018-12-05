تعديلات الضريبة على البنوك تضغط على الأسهم المصرية

قال أسامة مراد رئيس شركة ام باور للاستشارات المالية أن استمرار تراجع الأسهم في البورصة المصرية يعود بسبب ضغوط من تعديل الضريبة على البنوك.

وأضاف مراد أن تغيير طريقة احتساب الضرائب على أذونات الخزينة محمولة من قبل البنوك وهو أمر يضغط بقوة على تداولات السوق.

وتابع "لا يمكن احتساب أثر الضريبة لأننا لا نعرف كيف ستتأثر القوى الشرائية بأي شكل وبالتالي ستتأثر مبيعات الشركات وحجم الإئتمان والودائع. المشكلة ليست في الدولار الجمركي وهو قرار غير صائب في توقيتة،وإنما في حزمة من الضرائب المختلفة في مجالات مختلفة جزء منها ما يتعلق بأصول الخزائن على البنوك وجزء منها ضريبة أو رسم جديد لتنمية التأمين الصحي على جميع الشركات في مصر".

وأضاف "هناك حزمة من القرارات التي تؤثر على تخفيض العجلة الاقتصادية والقوى الشرائية لدى المواطن المصري أو العامل في مصر. لا نستطيع أن نجزم أن السوق المصري يهبط بسبب الأثر على القرارات الداخلية ولكننا في منظومة عالمية ولا يمكننا تجاهل الأزمة الاقتصادية في أميركا و ترقب لقرار الأوبك".