هل تستقيل ماي إذا سقط اتفاق البريكست في البرلمان؟

قالت كارينا كامل، مراسلة "العربية" في بريطانيا "إن محاولة سحب الثقة لم تسقط تيريزا ماي لكنها عقدت عملية تمرير اتفاقية البريكست في البرلمان بشكل كبير، لأن الآن تأكد لنا أنه على الأقل 100 نائب من الحزب المحافظ سيصوت ضد خطة تيريزا ماي".

وأضافت كارينا "اللافت أن ثلث أعضاء الحزب المحافظ يعارضون تيريزا ماي لدرجة أنهم مستعدون لسحب الثقة منها ومع ذلك يمكننا أن نستنتج أنة من الصعب جداً أن يؤيدوا خطة البريكست بهيكلها الحالي".

من جهه أخرى، قال رائد الخضر، رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط Equiti Group: "إنه نتيجة للضغط المستمر في المدة الزمنية والاقتراب أكثر من استحقاق البريكست تزداد الأمور تعقيداً، خصوصاً مع الانقسام الموجود داخل البرلمان والذي يصعب من تمرير مثل هذا الاتفاق".