كيف سيكون أداء الأسهم السعودية في 2019؟

توقع فادي عربيد، شريك مؤسس مدير الاستثمارات أموال كابيتال بارتنرز أن يعزز دخول المستثمرين الأجانب نسب السيولة المرتقبة في السوق السعودي، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في السوق العام المقبل.

وأضاف عربيد "بالعودة للوراء قليلاً شهد عام 2018 ارتفاعا كبيرا لمؤشر السوق السعودي في النصف الأول والسبب دخول المستثمرين الأجانب بعد الإعلان عن دخول السعودية لمؤشر فوتسي و"أي إم سي أي" ما ساهم بدخول استثمارات أجنبية بحدود 3 مليارات دولار للسوق السعودي".

وتابع "أما بالنصف الآخر هناك عاملان: الأول هو حدوث أزمة الأسواق الناشئة والحروب التجارية والعملات ورفع الفوائد، ما انعكس ذلك على السوق السعودي وكان تأثيرها أعلى على السوق لأن نسب السيولة في السوق السعودي منخفضة".

وأضاف "مع دخول 2019 سيكون بانتقالنا من إعلان دخول المؤشر إلى دخول المؤشر بشكل فعلي على 5 مراحل مع دخول الاستثمارات الأجنبية وتتبع مؤشر فوتسي. نتوقع دخول سيولة حجمها بحدود 5 إلى 10 مليارات دولار بين فوتسي و إم إس سي أي".