ما سبب إبقاء المركزي الكويتي أسعار الخصم دون تغيير؟

قال فيصل حسين، محلل مالي في شركة الاستثمارات الوطنية بالكويت، إنه بعد قرار المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 3% لابد من الإشارة لأمرين هامين هما: أن الاقتصاد الكويتي يختلف عن الاقتصاد الأميركي، وأن الدينار الكويتي مرتبط بعدة عملات خلافاً عن دول مجلس التعاون التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالدولار الأميركي.

وأضاف فيصل حسين "أعتقد أن قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة أمر جيد وسيبقى سعر الدينار الكويتي على الهامش، ويختلف عن أسعار الفائدة بالدولار الأميركي من جانب، أما من الجانب الآخر فإن الإبقاء على الفائدة سيجعل من تكلفة التمويل مناسبة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، خصوصاً مع تذبذب أسعار النفط".