كيف تتأثر خطط الإنفاق الحكومية بتراجع أسعار النفط؟

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في شركة كابيتال للاستثمارات، إن الأسعار الحالية للنفط ستؤثر على عوائد موازنات دول الخليج في الربع الأول من العام القادم، وبهذا الإطار نلمس توجها عند الحكومات لتكون موازناتهم توسعية.

وأضاف جمعة "رغم تراجع أسعار النفط فإن حكومات المنطقة تمتلك القدرة على الاستدانة من الخارج أو من الداخل. وهناك العاملان الآخران وهما أن الحكومات بدأت تأخذ العديد من التدابير مثل تسوياتها مع البنوك والشركات التقنية ودفع المتأخرات، وإقرار غلاء المعيشة وكلها عوامل تعطي مرونة لصانع القرار بالتحكم بالموزانة ودفع دفة الاقتصاد".