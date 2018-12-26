ما الحسبة الجديدة للزكاة التي انعكست على أصول البنوك؟

تواصل البنوك السعودية إفصاحاتها حول كيفية سداد قيمة مبالغ التسويات مع هيئة الزكاة والدخل، حيث ستدفع بموجبها البنوك16 مليارا و700 مليون ريال عن مطالبات السنوات السابقة.

ويصل المبلغ الأكبر الذي سيدفعه مصرف الراجحي إلى 5.4 مليار ريال. ولن تدخل مبالغ التسويات في قوائم الأرباح والخسائر، بل سيتم خصمها من حقوق المساهمين.

وقال محمد الخنيفر، خبير في أسواق الدين الإسلامية، إنه بحسب المذكرة البحثية الصادرة من "بلومبرغ إنتيلجنتس" من المرجح تغيير طريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك لتصبح 10% على الأرباح الصافية، وذلك بعد استثناء عوائد الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.

وأضاف الخنيفر "من ضمن الأمور التي ستشجع المستثمرين على الاستثمار بأدوات الدين الحكومية هو وجود تشريعات تعالج مسألة الزكاة على الأرباح، وهي مسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر على نسبة ما يتحصلونه من العوائد بالاستثمار بأدوات الدين خصوصاً أن هناك توجها من الحكومة لطرح صكوك الادخار".