هل تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية؟

قال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يشمل العديد من الإجراءات المتشابكة وعادة ما تكون هذه البرامج معقدة ما يجعل من الصعوبة التنبؤ بالوقت الزمني لها وهذا بسبب المعطيات الكثيرة التي تحدث في فترة تطبيق البرنامج للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف كمال: "أكدت الحكومة المصرية أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية مطروح كدراسة ولكن لم يحدد وقت لتطبيقه في الوقت الحالي وسيتم تطبيقه في الوقت المناسب عندما تستقر حالة السوق وتستقر أسعار السوق خاصة ما شهدناه في الفترة الماضية من انخفاض أسعار البترول وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة المصرية".