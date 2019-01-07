ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأسبوع الحالي

قال رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق AT Capital Markets إن الأسواق متفائلة بحديث جيروم باول الذي يوضح اهتمام الأسواق بسياسة الفيدرالي الأميركي وانعكاسها على الاقتصاد الأميركي ومدى مرونة الفيدرالي في التحرك سريعا إذا ما حدث أي نوع من الصدمات.

وأضاف أبو زيد "بطبيعة الحال نحن في انتظار صدور محضر الفيدرالي الأخير هذا الأسبوع، والذي ستبحث الأسواق بداخله عن أي إشارات إذا ما كان الفيدرالي أخذ في عين الاعتبار خلال المحضر الأخير ما يحدث في أسواق المال من تراجعات".

وتابع أبو زيد "نتوقع أن يكون عام 2019 جيداً للذهب، والزيادة التي رأيناها منذ العامين الماضيين في احتياطات البنوك المركزية أو المشتريات من الذهب وحيازاتها، خصوصاً روسيا، توضح أن الذهب لايزال هو الملاذ الوحيد بالنسبة للبنوك الكبرى والمركزية".