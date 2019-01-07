ما هي محفزات نمو السيولة بالسوق الكويتية؟

قال عيد الشهري، المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، إن المحفز الرئيسي في السوق الكويتي يأتي من خلال قدرته على استعادة ثقة المستثمر المحلي.

وأضاف الشهري "حمل الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة التي تتمثل في دخول المستثمر الأجنبي، حيث قام مستثمرون بشراء بعض الأسهم من مساهمين محليين، ما أعطى المستثمرين الأفراد بعض السيولة لاقتناص فرص جديدة في السوق".

وتابع: "النقطة الأساسية تكمن في زيادة السيولة، ما يجعل الشخص قادرا على الاستثمار في البورصة، ويضمن إمكانية البيع ووضع أساس على التقييم".