قال حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في Tradepedia إن مؤشرات وول ستريت حققت مكاسب متواصلة لمؤشرات وول ستريت بعد تصريحات الفيدرالي بشأن الفائدة ووسط تفاؤل بمفاوضات الصين وأميركا.

وقاد سهما أمازون ونتفليكس مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت يوم الاثنين، حيث ساعد استئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الحد من المخاوف التي تسببت في هبوط السوق في الأشهر الماضية.

وهبط الدولار تحت ضغط تنامي التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة زيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي قاد فيه اليورو والفرنك السويسري المكاسب بين العملات المنافسة.