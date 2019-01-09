ما حصيلة استثمار أصول بـ10 آلاف دولار في 2018؟

شكلت سنة 2018 منعطفاً سيئاً لمعظم أسعار الأصول، على نحو استثنائي فالخسائر شملت أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة على حد سواء، ولم توفّر بعض الملاذات الآمنة مثل الذهب.

نستعرض في ما يلي حصيلة استثمار 10 آلاف دولار في مختلف فئات الأصول خلال 2018.

الأصوال النفطية تراجعت 19.5% إلى 8050 دولار.

مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة تراجع 16.6% إلى 8340 دولار.

مؤشر إم إس سي أي للأسواق العالمية تراجع 11.2% إلى 8880 دولار.

مؤشر إم إس سي أي للدول المتقدمة يتراجع 10.4% إلى 8960 دولار.

الفضة تراجعت 9.2% إلى 9081 دولار.

الجنية الاسترليني تراجع 5.8% إلى 9425 دولار.

اليورو تراجع 5.3% إلى 9470 دولار.

مؤشر ستادر أند بورز 500 تراجع 4.6% إلى 9544 دولار.

داو جونز 30 تراجع 3.7% إلى 9626 دولار.

الذهب يتراجع 1.9% إلى 9806 دولار.

ناسداك 100 يتراجع 0.1% إلى 9988 دولار.

السندات الحكومية للدول المتقدمة ترتفع 1.1% إلى 10110 دولار.

الين يرتفع 2.3% إلى 10230دولار.

مؤشر إم إس سي أي الخليجي يرتفع 12.1% إلى 11210 دولار.