ما هي أفضل الخيارات السيئة أمام مشروع "البريكست؟

قال رائد الخضر، خبير أسواق عالمية، إن بداية المناقشات في مجلس العموم حول خطة #الخروج_البريطاني تأتي بعد التأجيل والمماطلة في ما يتعلق بالتصويت، لأن تيريزا ماي تواجه موقفاً صعباً حقيقة لتمرير هذه المسودة.

وأضاف "أصبحنا أقرب إلى أن يكون هناك خروج من #الاتحاد_الأوروبي بشروط صعبة قليلاً ولكنها أفضل الموجود".

وتابع "الجنية الإسترليني يتهيأ نوعاً ما لمزيد من الهبوط بشكل واضح خلال الفترة القادمة حتى لو تم إعلان #البريكست لأن الخطة لو مرت فهي بصفقة لم تكن بصالح المملكة المتحدة وهي أفضل الخيارات السيئة الموجودة".