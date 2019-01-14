هل تتمكن "أرامكس" من توسيع قاعدة عملائها دولياً؟

قال نبيل الرنتيسي، المدير التنفيذي لأسواق المال في ضمان للاستثمار، "نلمس نمواً في التجارة الإلكترونية وبدأت #أرامكس الاستثمار في هذا المجال خلال السنة الماضية بشكل أقوى وتحتاج لبعض الوقت لنرى نتائج هذه الاستثمارات في الشركة".

وأضاف "وضع أرامكس جيد ومستقر بالنسبة للتجارة الإلكترونية والمنافسة لأرامكس ليست من المنطقة وإنما من المحيط الخارجي لأن العملاء يستخدمون شركات أخرى للشحن".

وأوضحت شركة #أرامكس أنه تم تمويل 40% من قيمة الاستحواذ على "تال السعودية للتجارة والمقاولات المحدودة"، البالغة 80 مليون دولار، سيتم من خلال قرض بنكي لمدة خمس سنوات.

وأضافت الشركة أنه تم تمويل النسبة الباقية باستخدام مصادر الشركة الذاتية.

وقالت الشركة إن الاستحواذ سيرفع أرباحها بنحو 6 ملايين دولار قبل تكاليف الاقتراض.