ما العوامل التي دعمت ارتفاع أسهم البنوك في السعودية؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لأماك للاستثمارات "لاشك أن العوامل الخارجية لها تأثير مهم على تداولات السوق السعودي لكن الأهم هو حالة التفاؤل التي تطغى على الأسواق المالية العالمية في الولايات المتحدة وآسيا أيضاً في أسواق السلع ومن أهمها أسعار النفط".

وأضاف "تأثير البريكست محدود بالنسبة للسوق السعودي ما يهمنا الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط التي حققت مكاسب جيدة خلال اليوم وتصريحات وزير الطاقة السعودي حول احتمالية تصدير الغاز إلى دول مجاورة، مما يعني فتح باب التصدير للغاز وهذا له مدلولات مهمة في المستقبل. التفاؤل يطغى بدوره على التداولات بفعل الموازنة المالية للدولة وما يتعلق بأسعار النفط في دعم الثقة وشرارة الارتفاع بالسوق جاءت من البنوك وخبر الاندماجات والتوزيعات النقدية الكبيرة للبنوك".