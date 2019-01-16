كيف تفاعل الجنيه مع رفض البرلمان لمسودة اتفاق بريكست؟

قال رائد الخضر، خبير أسواق عالمية إن "التصويت على (لا) في البرلمان يوم أمس جاء للاتفاق. فالخسارة الكبيرة التي خسرت بها حكومة تيريزا ماي من جراء هذا التصويت جاءت بسبب رفض مسودة الاتفاق أو خطة اتفاق البريكست وبالتالي عودة الجنيه الإسترليني للارتفاع مجدداً هو بسبب عمليات جني أرباح، وأن ما تمخض عنه التصويت يوم أمس لا يزال يعطي أفضلية نوعاً ما إلى أن يكون هناك اتفاق ثان ممكن أن يتم الموافقة عليه من قبل البرلمان".

وأضاف "الأسواق تبحث عن اتفاق جديد للبريكست وليس إلغاء عملية البريكست ككل، وإنما تبحث عن مقترح جديد يتم تمريره من قبل البرلمان الأوروبي وهو ما أعطى بعض التفاؤل للجنيه الاسترليني".