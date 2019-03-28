أرامكو تتطلع إلى نمو متسارع في قطاع البتروكيميائيات

قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وثيق للخدمات المالية إن استحواذ عملاق النفط السعودي #أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك والتي تبلغ 70% هو قرار استراتيجي في تاريخ السوق السعودي.

وأضاف "عام 2019 سيكون عاما مفصليا وقد نتذكره لعشرات السنين بسبب الاندماجات الموجودة والإدراج في الأسواق العالمية وما إلى ذلك. الهدف الأساسي اليوم من تملك السعر المذكور بالنسبة لتملك أرامكو لسابك ليس هو ربما السعر المستهدف استثمارياً، ولكنة المستقبل المهم لهذا الاستحواذ التاريخي لأرامكو.

وتابع "أرامكو بدأت في قطاع البتروكيماويات، ولكنها لم تحقق النجاح المأمول من شركة عظمى وضخمة مثل #أرامكو ولكن هناك تعثرات في رابغ وغيرها لم تحقق الطموحات الكبيرة لأرامكو وللدولة بشكل عام. اليوم مع دخول سابك ستصبح مسؤولة بشكل عام عن كل ما يخص البتروكيماويات سواء أرامكو أو سابك بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف "الهدف الأساسي ليس تعزيز الوضع المالي من وراء #سابك والسعر الذي تم بناء الصفقة علية لا يعتبر سعرا استثماريا 123.4 ريال للسهم والبعد طويل الأجل هو المهم من هذا الموضوع، ودخول سابك سيحسن جميع المشاريع المتعلقة والتي لم تحقق الطموحات المتعلقة منذ وقت طويل".