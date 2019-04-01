3 أسباب لانكماش قطاع التصنيع الألماني تعرف عليها

انخفض مؤشر مديري المشتريات في #ألمانيا لشهر مارس بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، ليفاقم القلق بشأن نمو الاقتصاد الألماني.

وسجل المؤشر تراجعاً إلى 44,1 نقطة، وهو أسوأ من توقعات المحللين عند 44,7 نقطة، علما أن أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات دون الخمسين نقطة تشير إلى الانكماش.

وقالت كارينا كامل مراسلة العربية في لندن إن أهم أسباب الانكماش قطاع التصنيع البريطاني يعود إلى التباطؤ العالمي بشكل عام وخطورة البريكست، وهذا يهدد الصناعات الألمانية بشكل عام وثالثاً الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.