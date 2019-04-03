ما الأثر من تثبيت أسعار الفائدة على أداء البنك التجاري المصري؟

قال معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية "إن البنك التجاري من أكبر البنوك الخاصة في مصر ويستحوذ على 10% من الحصة السوقية في القطاع المصرفي، ويحافظ على معدلات نمو ثابتة من 25 إلى 30%، وهناك استقرار في مخصصاته، ومعدلات الربحية مرتفعة".

وأضاف الشهيدي: "تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضة ليس له تأثير على البنك التجاري. البنك محافظ على هامش جيد بالعائد على الودائع، وبحال انخفضت أسعار الفائدة سيكون قادراً على تحميل المودعين بهذا المستوى من التخفيض، وبالتالي لن يتأثر مستوى ربحيتة بشكل كبير".