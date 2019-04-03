هل تبقى لتيريزا ماي أي خيارات بشأن البريكست؟

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن إنه "سعيد للغاية" للجلوس مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومناقشة سياسة مشتركة يمكن أن تحل المأزق الحالي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تعليقات كوربن بعد أن قالت ماي إنها ستسعى للحصول على تمديد آخر "قصير" للمهلة النهائية لبريكست تمنحها الوقت لصياغة نهج جديد ودفع البرلمان لإقرار اتفاقها الحالي مع بروكسل بعد رفضه المتكرر.

ودعت تيريزا ماي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إلى "الجلوس" معها "في محاولة للتوصل إلى حل" يحظى بدعم البرلمان، بعد أن رفض النواب البريطانيون حتى الآن اتفاق بريكست 3 مرات، وفشلوا تماما بالتوصل إلى حل بديل يحظى بأكثرية.

وتساءلت كارينا كامل مراسلة العربية حول إمكانية تيريزا ماي تجاوز بعض الخطوط الحمراء والتي يأتي أبرزها في ألا تكون بريطانيا داخل وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي لأن هذا سيمنع بريطانيا من إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى بالإضافة لحرية الحركة للأفراد.