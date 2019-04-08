هل تشهد الأسواق اندماجاً جديداً للقطاع البنكي؟

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن بنك دبي الإسلامي يجري محادثات أولية للاستحواذ على بنك نور، إلا أن هذه المشاورات لا تزال في المراحل الأولى وقد لا تؤدي إلى أي اتفاق.

وفي حال تمت هذه الصفقة سيتم خلق كيان جديد بأصول تبلغ 275 مليار درهم.

يشار إلى أن "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" هي أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي، بحصة تبلغ 28%، كما أنها واحدة من المستثمرين في بنك نور.

وقال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات إن أهمية الدمج في القطاع البنكي هو بخلق كيان كبير يسهل عملية الإقراض والمساهمة أكثر بالاقتصاد زيادة الكفاءة عند القطاع المصرفي وضبط المخاطر بشكل أكبر.