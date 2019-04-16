ماذا يعني استقالة العبار من مجلس إدارة "أرامكس"؟

أعلنت شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي عن تقدم محمد العبار باستقالته من منصبه كعضو من مجلس الإدارة.

ويملك محمد العبار، شركات استثمار، اشترت في أغسطس 2016، حصة مجمعة بلغت 16.45% بشركة أرامكس، موزعة على "ليفنت لوجيستكس" بنسبة 9.9%، و"جاونا للاستثمار" 6.53%.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أرامكس ارتفعت إلى 492.6 مليون درهم إماراتي في 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

إلى ذلك، قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد و الحسابات الخاصة الرمز كابيتال "إن أرامكس تقوم بعمليات إعادة هيكلة واضحة مع تعافي السوق المحلي وتعافي اقتصاد المنطقة والتي تتزايد فية من ناحية الربحية والأداء القوي".