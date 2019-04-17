ما العوامل التي دعمت أرباح "زين السعودية" الفصلية؟

سجلت #زين_السعودية صافي أرباح قدرها 129 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة قدرها 77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لذلك بسبب زيادة في #الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة والتي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال سعودي في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10% وكذلك من عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

والجدير بالذكر أن انخفاض #المصاريف_التشغيلية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي يعود إلى إعادة تصنيف عقود الإيجار من مصروفات التشغيل إلى مصاريف الاستهلاك و أعباء التمويل بمبلغ إجمالي قدره 124 مليون ريال سعودي بعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019.

وقال عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية هيرميس إن نتائج "زين السعودية" جيدة من ناحية الأرباح التشغيلية رغم أنها جاءت دون التوقعات والسبب الأساسي هو رد المخصصات الذي تم وهو 107 مليون والذي ساعد بشكل كبير في زيادة الأرباح".