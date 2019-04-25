ما هي أبرز المخاوف أمام محادثات التجارة بين أميركا والصين؟

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن محادثات التجارة بين واشنطن وبكين تسير بشكل إيجابي.

ويأتي ذلك قبل أسبوع من بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين على أن تتبعها جولة مناقشات في واشنطن في الثامن من المايو المقبل.

وكان ترمب قد حدد الأول من مارس الماضي موعدا نهائيا للإتفاق، لكنه مدد في وقت لاحق المهلة بالإضافة إلى تأجيل زيادة في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، لإعطاء فرصة للمحادثات بين الطرفين.

قال وليد الحلو، رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال، "إن الصين بدأت تتحدث من موقف القوة بعد أرقام إيجابية للاقتصاد، وإن تأثير هذه الأرقام الجيدة بدأ يظهر على نبرة الصين ومدى طلبات الصين بصورة كبيرة. من جانب آخر، قد تشكل العقوبات الأميركية على إيران بالتأثير على صادرات الصين النفطية ومخاوف من أن لا تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاقية بصورة نهائية".