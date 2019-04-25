ما هي القطاعات الأكثر تضرراً بالسوق السعودي؟

قال عبدالوهاب أحمد عابد، رئيس إدارة تطوير الأعمال بالسعودية والخليج في سدكو كابيتال "إن مكرر الربحية في السوق السعودي هو 6% ولا نجد تضخما في الأسعار بشكل كبير. أما بالنسبة للقطاعات التي تأثرت بشكل كبير فهما قطاعا الإنشاءات والتجزئة لكنهما في طريقهما للاسقرار. ربحية الشركات عامل مهم مع مرور الاقتصاد بمرحلة استقرار".

وأضاف "انضمام السوق السعودي لمؤشر فوتسي والأم إس سي أي يعتمد على نسبة دخول الأموال إذا كان المستثمرون نشطين أو غير نشطين، رؤيتنا للسوق ستكون مستقرة ولن تشهد تصحيحاً إذا كان الاستثمار من قبل المستثمرين الذين يدخلون في المؤشرات بشكل عام، أما في حال دخول مستثمرين نشطين فمن الممكن أن نشهد تصحيحاً في السوق، وبالتالي يعتمد على ما هي نسبة دخول المستثمرين ومن هم ونوعهم".

وتابع "يعتبر المستثمرون النشطون كحجم أو نسبة تداول 3 أضعاف المستثمرين الموجودين في مؤشرات الأسواق، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد دخول المستثمرين غير النشطين بشكل تلقائي في البداية، ومن ثم دخول بعض المستثمرين النشطين. دخول النشطين سيكون مع بداية اكتمال الإدراج الكامل لمؤشر السوق السعودي للأسواق الناشئة".