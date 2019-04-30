ما أهمية اجتماع الفدرالي رغم توقع عدم تغيير أسعار الفائدة؟

قال وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال إن "الفدرالي الأميركي ليس بحاجة للتحرك وغير متوقع أن يغير السياسة النقدية خلال هذا العام، وإذا كان هناك تغيير مقبل فغالباً ما سيكون مع توقعات اقتصادية ربع سنوية".

وأضاف: "هناك بعض المخاوف التي كانت موجودة الشهر الماضي من تراجع الضغوط التضخمية التي كانت موجودة في الاقتصاد، لكن عادت تلك الضغوط التضخمية من جديد، المتمثلة بارتفاع متوسط الأجور والإنفاق الاستهلاكي. تحركات ترمب للتأثير على المعروض أو زيادة المعروض النفطي وخفض الأسعار بصورة كبيرة في سوق يسحب من الضغوط التضخمية الموجودة بالاقتصاد الأميركي.