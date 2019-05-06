كيف تفاعلت الأسواق الخليجية مع تغريدة ترمب؟

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات "تغريدة ترمب لعبت دوراً كبيراً بشحن الأجواء بشكل سلبي في الأسواق العالمية وأثرت على التجارة العالمية، تراجعات حادة بحوالي 6% لمؤشرات آسيا. يضاف إلى ذلك عامل نفسي آخر وهو التصريح عن دخول حاملة طائرات إلى المنطقة ولكن كل ذلك يبقى تحت العامل النفسي. هناك انتخابات رئاسية في أميركا وهذه التصريحات أقرب بعرض العضلات والمناوشات من التهديد بحرب حقيقية، والدليل أن أسعار النفط تراجعت ولم ترتفع في ظل هذه التصريحات والإعلانات".

وأضاف جمعة "أدت هذه العوامل مع نزول سعر النفط لموجة من الخوف لهبوط الأسواق المحلية، لكن برغم النزول الحاد لدينا العديد من الفرص التي يجب أن نلتفت لها بالداخل".

وقرر #ترمب بدءاً من يوم الجمعة القادم، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.