ما هي تداعيات الهجوم التخريبي لسفن سعودية على أسواق الأسهم؟

وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، ذكر أن الهجوم التخريبي على ناقلتين سعوديتين قرب المياه الإقليمية للإمارات، الأحد، أدى لضعف في ثقة المستثمرين بالأسواق عامة.

وأضاف "تفسير ذلك يعود إلى أنه عندما يزيد التوتر يزيد تلقائياً معدل خصم الأصول ما يؤدي لهبوط الأسعار، وشهدنا ذلك جلياً في سهم بحري عندما تعرضت الأصول المدرة للتدفقات النقدية للخطر، لكن مخاطر التوترات الجيوسياسية والتوترات التي لها علاقة بمفاوضات التجارة العالمية ما بين الصين وأميركا نختلف هنا".

وتابع "نلفت النظر للمستثمرين الذين يتابعون الأسواق عن تأثر سعر النفط، الأسهم بهذة الأحداث لكن لم تتأثر سندات أرامكو بهذا الهجوم، بالإضافة لعدم تأثر التأمينات على مخاطر الديون السيادية إن كانت للسعودية أو لدبي، وهذا قد يشير إلى أن بعض كبار المستثمرين يرون أن هذا قد يكون حادثا محدودا وليس مؤشرا لوجود حرب كبرى لأن لا أحد يستطيع تحمل تداعياتها".