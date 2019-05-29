ماذا تعكس التدفقات الكبيرة للسوق السعودي بعد الترقية؟

قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي أي كابيتال، إن حجم التداول الكبير بالسوق السعودي مؤشر مهم بعد ترقية سوق الأسهم السعودية إلى الأسواق الناشئة، لأنها تعطي مؤشراً للحركة خلال الفترة القادمة. "حجم التداولات ارتفعت بـ7 أو 8 أضعاف عن التداولات المتوسطة في السوق".

وقفزت قيمة التداولات على #الأسهم_السعودية في جلسة اليوم الثلاثاء أكثر من 10 أضعاف المعدل اليومي المعتاد لها لتتخطى قيمة التداولات 28.7 مليار ريال عبر أكثر من 731 صفقة تداول للأسهم مع إدراج السوق السعودية على مؤشرات #مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة MSCI.

وأنهى مؤشر #السوق_المالية_السعودية الجلسة مرتفعاً بمقدار 168.93 نقطة وبنسبة 2% ليغلق عند 8550.9 نقطة.