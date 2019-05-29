هكذا تفاعلت السوق السعودية في أولى أيام ترقية لمؤشر MSCI

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، إن جلسة أمس في السوق السعودي تعد يوماً تاريخياً بقيمة تداولات تفوق التوقعات بأرقام تاريخية لم نشهدها منذ سنوات طويلة، وتعطي إشارات إيجابية حول استمرار التدفقات في المراحلة القادمة.

وقفزت قيمة التداولات على #الأسهم_السعودية في جلسة يوم أمس الثلاثاء أكثر من 10 أضعاف المعدل اليومي المعتاد لها لتتخطى قيمة التداولات 28.7 مليار ريال عبر أكثر من 731 صفقة تداول للأسهم مع إدراج السوق السعودية على مؤشرات #مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة MSCI.

وأنهى مؤشر #السوق_المالية_السعودية الجلسة مرتفعاً بمقدار 168.93 نقطة وبنسبة 2% ليغلق عند 8550.9 نقطة.

ويستهل المؤشر العالمي MSCI تدشين المرحلة الأولى من الإدراج عبر 30 شركة سعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة.

ومن المرتقب أن تبلغ نسبة الانضمام من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية خلال المرحلة الأولى ما نسبته 50%، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس المقبل، بما يمثل الـ50% الأخرى من وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي.