كيف تتعامل أسواق الخليج مع إمكانية خفض الفائدة بأميركا؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء الظبي كابيتال المحدودة، "هناك ارتباك وقلق عالمي، فعندما تخفض أميركا أسعار الفائدة في وقت كهذا فأنت تشير إلى أن نسب النمو متراجعة والتضخم متراجع. إدمان الأسواق على التيسير الكمي بات واضحاً وما هو جيد للأسواق المالية ليس في الواقع جيد للاقتصاد".

وأضاف ياسين "بالنسبة لمنطقة الخليج، تحدث تقرير المصرف المركزي بالإمارات عن بعض التحديات، ومنها ارتفاع سعر الفائدة وقوة الدولار، هذا التغير في اتجاه الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى ضعف الدولار وانخفاض الفائدة قد يكون مفيداً للقطاع العقاري الإماراتي. أما بالنسبة لأسواق الخليج بشكل عام فهناك تقلبات واضحة وأصبحنا قصيري الأجل وليس طويلي الأجل بالاستثمارات".