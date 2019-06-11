%3.5 نمو استثمار الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في شركة كابيتال للاستثمارات، إن ارتفاع قيمة التداول في سوق الأسهم السعودية 78% إلى 110 مليارات ريال في مايو يعود لزيادة نسبة المستثمرين الأجانب إلى 6.64%.



وأضاف "قفزة التداول في مايو جاءت مع تنفيذ المرحلة الأولى لدخول مؤشر MSCI، وأن شركات الوساطة الأجنبية تصدرت صفقات مايو مع دخول السوق لـ MSCI، وهو ما يعكس ثقة كبيرة لدى المستثمرين في السوق السعودي.

وتابع "ارتفاع استثمارات الأجانب غير المؤسسين في مايو إلى 3.5% من إجمالي السوق أمر إيجابي ومتوقع، وأن الشفافية هي من يجلب المستثمر الأجنبي للسوق".