تعرف على أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم

رفعت "بي بي" البريطانية تقديراتها لاحتياطيات السعودية من النفط الخام 12%، في أول تغيير كبير على تقدير احتياطيات المملكة منذ عام 1989.

وفي مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي لعام 2019، أعادت بي بي إدراج بعض احتياطيات الغاز السعودية تحت بند النفط، مما أتاح للرياض أن تقترب من فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وقالت بي بي إنه جرى تعديل احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي، لتقترب كثيراً من فنزويلا التي تبلغ احتياطياتها 303 مليارات برميل.

واحتلت كندا المركز الثالث باحتياطيات قدرها 168 مليار برميل، ثم إيران 156 مليارا والعراق 147 ملياراً.