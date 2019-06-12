ما سبب إيقاف تطبيق المرحلة الثالثة لضريبة الدمغة في مصر؟

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر مصلحة الضرائب بتقديم بيانات قيم التداول في البورصة منذ عام 2015 وحتى مايو الماضي وحصيلة الدمغة خلال تلك الفترة.

وتناقش اللجنة حاليا مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الدمغة وستبني قرارها سواء بالاستمرار بالنسب الحالية 1.50 فى الألف أو زيادتها إلى 1.75 في الألف بناء على هذه البيانات.

من جانبها اتجهت إدارة البورصة لتطبيق سياسة تحوطية فى حساب قيمة ضريبة دمغة التعاملات على السوق خارج المقصورة، مع بدء المرحلة الثالثة من الضريبة.

وشهدت التداولات حالة من الارتباك مع حلول موعد تطبيق المرحلة الثالثة، وتباينت الأنباء بين اتجاه جهات سوق المال لتطبيق الزيادة فى ظل عدم صدور تعديلات على القانون الحالي وانتظار تعديله من جانب مجلس النواب.

وقال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية أنة كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة منذ بداية الشهر الحالي، لكن الجمعية المصرية تقدمت باقتراح واجتمعت مع وزارة المالية لايزال يدرس حالياً. يجب أن تنظر الحكومة للعوائد غير المباشرة وليس العوائد المباشرة بشكل مواز".