أبرز إنجازات رؤية 2030

- ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى الضعف في عامين
- ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى تريليون ريال
- ارتفاع عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة من 40 إلى 500 في عامين
- استهداف صندوق الاستثمارات العامة قطاعات جديدة كالسياحة والترفيه
- مركز متميز وعالمي في قطاع الخصخصة
- المركز الوطني للتخصيص يوقع 5 اتفاقيات بقيمة 12,5 مليار ريال هذا العام
- العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال
- العمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال هذا العام