أبرز إنجازات رؤية 2030

- ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى الضعف في عامين

- ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى تريليون ريال

- ارتفاع عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة من 40 إلى 500 في عامين

- استهداف صندوق الاستثمارات العامة قطاعات جديدة كالسياحة والترفيه

- مركز متميز وعالمي في قطاع الخصخصة

- المركز الوطني للتخصيص يوقع 5 اتفاقيات بقيمة 12,5 مليار ريال هذا العام

- العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال

- العمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال هذا العام