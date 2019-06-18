توقعات بانضمام الكويت لـ MSCI ترفع مؤشرها 20% بـ2019

قال علي العلي، مساعد مدير التداول شركة الاستثمارات الوطنية، إن دخول السوق الكويتية على مؤشرات الأسواق العالمية من فوتسي في العام السابق وترقب دخولها مؤشر "الإم إس سي أي" خلال الفترة القادمة ساهمت بجعل هيئة أسواق المال والبورصة أكثر حرصاً على استفاء الشروط المطلوبة للإدراج، خصوصاً أن الأساسيات قوية في الأسهم الكويتية.

وأضاف "هناك إيجابية حول موضوع الإدراج، ويدل على ذلك الدخول الأجنبي في شهر مايو بما يقارب 40 مليار دولار. والدخول الأجنبي منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي بحدود مليار دولار. ونتوقع أن يكون هناك تدفقات بأكثر من ملياري دولار في شهر مايو في سنة 2020".