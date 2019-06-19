هل يصبح التذبذب بتداولات الأسهم السعودية سيد الموقف؟

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال "إن الفترة القادمة تشكل مرحلة تذبذب كبيرة وتساؤلا سواء بالنسبة لأسعار الأسهم والنفط، وانتظار أوبك، وما سيقر من سياسات واجتماع قمة العشرين، ولقاء الرئيس الأميركي بالصيني والحديث عن الحرب التجارية".

وأضاف "البنوك تشكل جزءا أساسيا من مؤشر "الأم إس سي أي"، وسبب الارتفاع في الأسهم يعود بشكل كبير إلى هذا الاندماج رغم أنها فترة أحداث جيوسياسية صعبة".

وأضاف "الأثر على البنوك من قرارات الفدرالي لن يكون كبيراً نسبياً وحجم الإقراض لن يكبر، والنمو يأتي من الفوائد، لأن الهامش ما بين اللايبر والسايبر ليس مرتفعاً. مكرر البنوك السعودية ارتفع بالنسبة لمتوسطها تاريخياً ونتوقع لذلك تذبذباً".