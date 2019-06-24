كيف تتأثر أسواق المنطقة بالتوجه لخفض الفائدة الأميركية؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء "الظبي كابيتال المحدودة"، إن تخفيض الفائدة الأميركية سيكون له دور مهم في قطاعين، أولا على القطاع العقاري، وثانيا (كلفة الاقتراض مقابل العقار) تجعل الدولار أضعف ويتراجع معه الدرهم، وبالتالي تصبح تكلفة السياحة معقولة مقارنة مع دول أخرى مثل بريطانيا وأوروبا التي رأينا فيها انخفاض العملة.

وأضاف: "نحن بحاجة لذلك مع قرب إكسبو 2020 وعملية أن يكون لدينا تشجيع دخول السياح وقدومهم وتعزيز المدخولات من السياحة. القطاع البنكي سيستفيد من جهه أخرى من عملية زيادة الأرباح وليس بالضرورة الاعتماد فقط على هامش الربح بين الإقراض والودائع".