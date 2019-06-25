ما حجم السيولة المرتقب دخولها إلى سوق الكويت بعد الترقية؟

تترقب بورصة الكويت هذا الأسبوع الدخول إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما سيؤدي إلى تدفق سيولة بقيمة 2.8 مليار دولار من الصناديق غير النشطة.

وقال عيد الشهري، المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات إن الاستثمار في الصناديق ينقسم لثلاثة أقسام وهي الصناديق غير النشطة والتي تبدأ بالاستثمار بنفس حجم المؤشر على حسب حجم الشركة بالسوق. وهناك صناديق نشطة نوعاً ما تأخذ نسبة قليلة من المخاطرة، فعلى سبيل المثال، الأرقام المتوقعة لدخول الأسهم اليوم فيها نسبة أعلى على شركة "أجيليتي" أكثر من نسبتها المتوقعة في المؤشر. ثالثاً صناديق نشطة جداً وهم يراهنون على شركة وحدة فقط".

وأضاف الشهري: "لن نرى دخولا كبيرا للمستثمرين في الصناديق غير النشطة إلا إذا كانت الربحية ظاهرة وتوفر مصدرا جديدا للربحية".