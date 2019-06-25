هل تراجعات السوق السعودي مبررة؟

تراجع مؤشر السوق السعودي 0.3% وسط تداول 900 مليون ريال بالتعاملات الحالية.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن تراجعات السوق مبررة والسبب يعود لارتفاعها تاريخياً لمستويات 9400 نقطة، هذا المستوى مرتفع في التقييم وبالتالي أحد الأسباب الرئيسية في تراجع السوق هو التقييمات العالية، وبالتالي التراجع يأتي من أجل تصحيح الوضع. التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما بين أميركا وإيران وإعلان حالة الحرب ثم التراجع عنها أثرت بشكل كبير جداً على نفسية المستثمرين وتراجع الدخول في السوق بسبب هذه التوترات".

وأضاف: "البنوك لها تأثير قوي جداً على مؤشر السوق نظراً لأهميتها، حيث كانت أرباح البنوك تمثل 61% من مجمل الأرباح التي حققت خلال الربع الأول، وبالتالي عندما يأتي تقرير من جي بي مورجان عن تراجع الأرباح بالنصف الثاني بعد خفض الفائدة فهذا يعد أحد الأسباب التي أثرت على القطاع البنكي، وبالتالي أثر على مؤشر السوق خلال الفترة الماضية".