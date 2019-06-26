أبوظبي تحفّز قطاع الأعمال بـ9 مبادرات

أعلنت حكومة أبوظبي، أمس، عن تسع مبادرات جديدة موجهة لقطاع الأعمال والمستثمرين.

وتضم المبادرات إطلاق رخصة أبوظبي الفورية خلال أربع دقائق، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية لإتمام إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة، وخفض تعرفة الكهرباء للصناعة، وإضافة 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ومبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحزمة السياحة البيئية، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات برأسمال يبلغ أربعة مليارات درهم، ومبادرة البيانات المفتوحة، وسياسة دفع جديدة للمقاولين.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء الظبي كابيتال المحدودة إن المبادرات تحسن التدفقات النقدية للشركات بشكل مباشر مهمة خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الهدف المعلن هو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 32% إلى 37% خلال السنتين القادمتين".

وأضاف "من النقاط المهمة هي التأكيد على أن تقوم المؤسسات الحكومية بتجديد الدفع خلال 30 يوما للمقاولين أو المزودين وهي لو تمت سيكون لها دور مهم في تحسين التدفقات النقدية وتحسين التسعير للكثير من المزودين".