تعرف على أبرز المشاريع السعودية في سيول الكورية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها وقعت 14 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بـ9 مليارات الدولارات في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وقال أمين الناصر "تمثل كوريا الجنوبية عبر اقتصادها القوي والقائم على الابتكار، وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها، شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً لنجاح أعمال أرامكو السعودية، كما أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال لها تُسهم في ازدهارها الاقتصادي".

وأضاف الناصر "ستسهم، مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون، التي وقعناها في سيول، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية التي بدورها تعزز استراتيجية أرامكو السعودية في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود".

وقال عقيل بوخمسين، مراسل "العربية"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدشن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 6 مليارات دولار، وهي ثالث أكبر مصافي نفط كوريا وتملك أرامكو 60% منها.